Kilos por kilo; Comensal saca bascula en restaurante para pesar corte de carne

Washington, DC / Redacción: Mientras se encontraba en un restaurante, Antonio Chacón decidió sacar un inusual artículo entre los comensales: una báscula para pesar la porción de carne que pidió. El joven de 22 años, quiso celebrar su cumpleaños en grande: qué mejor que con un buen trozo de costillas y bistec con papas fritas, en un comercio especializado en este tipo de productos, el Texas Roadhouse.

Pero el joven vio que la porción que le sirvieron era más pequeña que la que pensó, por lo que fue a su vehículo y sacó su báscula para pesarlo, sin antes tocar ningún gramo. Según contó, el trozo de solomillo que había pedido era de 6 onzas o poco más de 170 gramos, pero cuando lo pesó éste sólo era de 3.68 onzas, menos de 105 gramos.

“Fui con mi madre, padre, novia, hermanos y mis 2 hijastras: todos se reían; mi papá dijo ve a buscar la báscula que acabamos de comprar. La agarré y pedí permiso, me aseguré de preguntarle al Gerente principal, porque me habría sentido irrespetuoso si no lo hubiera hecho”, dijo el joven.

El varón afirmó que sintió que su comida “parecía una porción para niños”, recalcando que se sintió enojado por la poca cantidad que le sirvieron.