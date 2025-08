Kimberly 'La más preciosa' y Óscar Barajas: Revelación sobre dinero

Kimberly ´La más preciosa´ revela conflicto con su esposo Óscar Barajas por dinero

Kimberly ´La más preciosa´, influencer y miembro del grupo Las Perdidas, sorprendió a sus seguidores durante una transmisión en vivo al confesar un problema de confianza con su esposo, Óscar Barajas, relacionado con una situación de dinero.

Durante la conversación, ocurrida en julio, Kimberly fue cuestionada directamente por un seguidor sobre si Óscar le había robado. Ante esto, el propio Barajas intervino preguntando en tono de broma:

"¿Te robé, Kimberly?".

Aunque ella inicialmente negó un robo como tal, sí explicó que su esposo tomó más dinero del que le había pedido prestado, y que lo hizo sin avisarle.

"No, no me robó... Bueno, me tomó un dinero. Le di la confianza porque me pidió prestado, pero me agarró de más, y nunca me lo dijo, hasta que yo lo conté", relató Kimberly.

A pesar de este conflicto, la pareja sigue junta, aunque sus diferencias han sido cada vez más visibles para sus seguidores. La influencer de 34 años no profundizó en si esta situación ha afectado su relación a largo plazo, pero dejó claro que la confianza entre ambos se vio dañada.

Este episodio se suma a otras tensiones que la pareja ha compartido públicamente, lo que ha mantenido el interés y debate entre sus fans en redes sociales.