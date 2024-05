VIRAL: La BODA DE ENSUEÑO con Grupo Pesado y... ¡¿los Tigres?!

Monterrey, Nuevo León. - El estado de Nuevo León ha sido testigo de una serie de extravagantes bodas en las últimas semanas, y la más reciente no ha sido la excepción. En un evento que ha causado revuelo en las redes sociales, una pareja de novios regiomontanos celebró su unión con un derroche de lujo y sorpresas inesperadas, entre las cuales destacó la presencia del icónico 'Tigre', la mascota oficial del equipo de fútbol Tigres.

El video viral, compartido en la plataforma TikTok, capturó el emocionante momento en que 'Tigre' hizo su entrada triunfal a la boda, acompañado por el himno oficial de los felinos. Además de ser testigo del enlace matrimonial, la botarga se unió a la celebración, entregando a los novios camisetas del club y compartiendo la alegría de la ocasión.

Pero las sorpresas no terminaron ahí. La pareja y sus invitados fueron deleitados con una animada batucada y la actuación en vivo de Grupo Pesado, reconocida agrupación de música regional mexicana.

Este evento lujoso y lleno de detalles extravagantes no es el primero en llamar la atención en la región. Recientemente, otra boda se volvió viral por la ostentación y la presencia de reconocidos artistas como Gerardo Ortiz, Gabito Ballesteros, la Sonora Dinamita, Banda Los Recoditos y Tito Doble P.

La reacción en las redes sociales no se hizo esperar, con usuarios expresando su deseo de replicar una celebración similar en sus propias bodas y otros especulando sobre el costo que pudo haber tenido el evento. Comentarios como "Si no es así no quiero nada" y "Eso sí es planear tu boda" inundaron las plataformas digitales, demostrando el impacto de esta extravagante ceremonia en la comunidad virtual.