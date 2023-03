La engaño con su hermana y ahora las dos tendrán bebes del mismo papá

Una futura mamá con el corazón roto se encuentra en una situación imposible después de descubrir que su esposo la engañó con su hermana, y ahora ambos esperan a sus hijos.

La esposa embarazada afirma que descubrió la infidelidad de su pareja hace dos meses y que desde entonces ha tratado de ganarse su perdón.

"Él me dijo que ellos [su hermana y esposo] estaban embarazadas de mellizos y me rogó que me perdonara. Me mimó con regalos, me ofreció comprarme un departamento, un auto nuevo, lo que yo quisiera. Dijo que si ella sigue con el embarazo que él no tendrá parte en él, que solo sería un padre para el niño que yo soy madre", explicó.

Se sentía 'lista para divorciarse de él' y 'comenzar una nueva vida sin él y mi hermana', hasta que descubrió que también estaba embarazada.

Ahora, la esposa siente trágicamente que no tiene más remedio que quedarse con su pareja por seguridad financiera.

Al explicar sus preocupaciones en una publicación en Reddit, la mujer escribió: "No puedo pagar un hijo por mi cuenta, ha estado ahí para mí financieramente desde que tenía 20 años, nunca tuve que luchar por mi cuenta, nunca fui a la universidad porque nunca necesitaría trabajar con él en mi vida.

"Ni siquiera consideré la posibilidad de que él no estuviera en mi vida porque estaba tan estúpidamente enamorada y era arrogante. Obtuve todo lo que quería, tenía una familia perfecta y un marido perfecto, una casa perfecta, una vida perfecta".

"Tuvimos problemas de fertilidad e intentar concebir fue una lucha. Se suponía que mi embarazo sería una bendición, pero en cambio me pregunto por qué ahora, ¿por qué después de todo esto? He anhelado esto durante años y ahora". está sucediendo y ni siquiera sé cómo voy a poder poner un techo sobre la cabeza de mi bebé si lo dejo".