La ilusión óptica expone cómo eres en una relación y lo que falta

Cuáles son los secretos de una relación fuerte, sana y duradera? Si bien no existe una receta comprobada que se pueda enseñar, tener una base construida sobre el respeto, la comunicación abierta, la honestidad, la confianza y el amor te resultará muy útil.

Pero todos también tienen diferentes expectativas que sienten que su pareja debe cumplir además de esto.

Comprender estas necesidades mejora sus relaciones y le permite comprenderse a sí mismo en un nivel más profundo.

Entonces, ¿cómo sabes lo que falta?

The Minds Journal compartió una simple prueba de personalidad visual que supuestamente revela exactamente lo que necesitas de una relación, según lo primero que notas en la imagen.

Pruébelo usted mismo y vea si es verdad.

1. Rostro del hombre: Necesitas sentirte comprendidoSi lo primero que viste fue la imagen grande del rostro de un hombre, significa que te esfuerzas por ser respetado y apreciado por los que te rodean.

Que solo muestres un lado de ti mismo a los demás con el que crees que podrán relacionarse y sentirse cómodos, para ayudar a otros como tú.

El sitio web dice: "Esta habilidad única puede ser excepcionalmente útil. Sin embargo, eso no significa que seas falso o engañoso. Simplemente significa que eres cauteloso acerca de cómo te presentas a las personas y cómo te perciben".

Este muro que levantas hace que sea difícil para los demás llegar a ti en un nivel más profundo, ya que nadie te conoce realmente por completo.

Por lo tanto, debe dar a los socios la oportunidad de comprender completamente su profundidad.

2. La persona del abrigo: Necesita sentirse aceptadoSi notaste primero al hombre del abrigo del lado derecho, significa que sientes una "tristeza profunda dentro de tu corazón".

Tienes una comprensión clara de las realidades de la vida, incluido cómo un equilibrio entre la felicidad y la tristeza es crucial para una existencia significativa.

En una relación, necesitas la aceptación total de tu pareja romántica, pero aún no la has encontrado.

Esto podría deberse a que tus exparejas, que no podían entender tu personalidad, estaban dispuestas a "arreglarte".

3. El bebé sobre la mesa: necesitas que te cuidenSi vio primero al bebé sobre la mesa, podría significar que se siente impotente en las relaciones y en la vida.

No es que no sepas ser responsable, hacerte cargo o cuidarte y no necesites una niñera, pero sí quieres una pareja que te comprenda a ti y a tus necesidades emocionales.

Debe ser alguien que esté a tu lado, que te cuide y que te haga sentir seguro y protegido.

4. El hombre leyendo un libro: Necesitas sentirte conectado espiritualmente

Si el hechicero que usa sombrero y lee libros fue el primero que viste, significa que "tienes una intensa curiosidad sobre la vida, tu vida actual y la próxima".

Puede que seas una persona espiritual que está motivada por saber más sobre la vida y eres consciente de que nuestra conciencia vive más allá de esta vida.

Anhelas esta conexión espiritual de una relación romántica.

Esto no significa que tu pareja deba ser religiosa o compartir las mismas creencias que tú, pero debes compartir un vínculo profundo y significativo con ella.

5. Los dos asistentes de blanco: Necesitas sentirte desafiado

Si viste primero a los dos hombres de blanco, significa que tienes el control de ti mismo y de tu vida.

Minds Journal dice: "Crees que la vida sería mucho más fácil si todos confiaran en ti e hicieran exactamente lo que les pediste, ya que sabes cómo deben ser las cosas".

Por eso, necesitas una pareja que te desafíe en una relación romántica.

Alguien que confíe en ti y te apoye, pero que no tenga miedo de llamarte, poner sus puntos de vista por delante y desafiarte cuando crea que no tienes razón.