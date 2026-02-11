Brendan Fraser y Rachel Weisz regresan: "La momia 4" se estrenará en 2028

Universal Pictures anunció oficialmente que La momia 4 llegará a los cines el 19 de mayo de 2028, marcando el esperado regreso de Brendan Fraser y Rachel Weisz a la franquicia que los catapultó al estrellato. La película será una secuela directa de las dos primeras entregas, dejando de lado los eventos de La tumba del emperador dragón (2008), y promete regresar al espíritu original de la saga.

La noticia del reencuentro de Fraser y Weisz, quienes interpretan a Rick y Evelyn O´Connell, emocionó a los fanáticos desde noviembre, cuando se confirmó que la dupla protagonista volvería a compartir pantalla tras más de dos décadas. La primera película, estrenada en 1999 y dirigida por Stephen Sommers, narraba las aventuras de los O´Connell en Egipto, enfrentando la maldición del sacerdote Imhotep. La secuela de 2001, The Mummy Returns, amplió la historia con elementos fantásticos y consolidó la franquicia como referente del cine de aventuras familiar.

La producción de La momia 4 estará a cargo del colectivo Radio Silence, integrado por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, conocidos por revitalizar franquicias de género. El guion fue escrito por David Coggeshall, mientras que Brendan Fraser se sumará también como productor ejecutivo, junto a Jason F. Brown, Denis Stewart y Sean Daniel, quien ha acompañado la saga desde 1999.

Fraser declaró que este proyecto es "el que siempre quiso hacer" y aseguró que su intención es ofrecer a los fanáticos la experiencia que ellos esperan, recuperando la esencia de la dupla clásica y la aventura que definió los primeros filmes.

Es importante señalar que este estreno de 2028 es distinto de otra película de La momia desarrollada por New Line Cinema, dirigida por Lee Cronin y protagonizada por Jack Reynor, Laia Costa y May Calamawy, que se estrenará en abril de 2026. Esa versión es independiente y no guarda relación con la historia de Rick y Evelyn O´Connell.

