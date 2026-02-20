El actor Lalo España comparte su experiencia en el Museo del Desierto de Saltillo

Lalo España recomienda el Museo del Desierto en Saltillo y lo llama ´mágico lugar´.

El actor Lalo España no solo celebró en Saltillo sus 34 años de trayectoria artística; también se dio tiempo para disfrutar y compartir uno de los espacios culturales más emblemáticos de la ciudad: el Museo del Desierto.

A través de sus redes sociales, el intérprete de "Germán" y "Doña Margara Francisca" publicó una serie de fotografías tomadas durante su recorrido por el recinto y acompañó las imágenes con un mensaje claro y entusiasta: "Sumamente recomendable visitar el #MuseoDelDesierto en Saltillo Coahuila. Deben sentirse muy orgullosos de contar con este mágico lugar".

En las postales se observa al actor recorriendo las distintas salas del museo, posando junto a los impresionantes esqueletos de dinosaurios, mamuts y otras especies prehistóricas que forman parte de la colección permanente. También se le puede ver interactuando con exhibiciones que recrean escenarios del desierto, uno de los ecosistemas más representativos del norte del país.

Detalles del Museo del Desierto

El Museo del Desierto, inaugurado en 1999, se ha consolidado como uno de los complejos de divulgación científica más importantes de México. Su propuesta combina paleontología, biología, geología y conservación ambiental en un espacio interactivo que atrae tanto a turistas como a visitantes locales. Para muchos saltillenses, es un orgullo identitario; para quienes llegan de fuera, una experiencia inesperada.

Celebración de Lalo España en Saltillo

La visita de Lalo España ocurre en el marco de su paso por la capital coahuilense, donde celebró más de tres décadas de carrera artística, presentándose en el recinto AS Comedy.