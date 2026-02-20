El hombre detrás de Victoria´s Secret en el centro del huracán Epstein

Leslie "Lex" Wexner, de 88 años, es una de las figuras más reconocidas de la industria de la moda y minorista en Estados Unidos. Fue fundador y CEO de L Brands, el conglomerado que transformó tiendas como Victoria´s Secret, Bath & Body Works y Abercrombie & Fitch en gigantes del consumo.

Pero en los últimos días su nombre ha regresado a los titulares globales. Wexner fue citado a declarar ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos como parte de la investigación en curso sobre Jeffrey Epstein, el financista convicto acusado de tráfico sexual de menores y hallado muerto en prisión en 2019.

La relación entre Leslie Wexner y Jeffrey Epstein

La relación entre Wexner y Epstein comenzó en los años 90 cuando el magnate le pidió al financiero que administrara su enorme fortuna. Con el paso del tiempo, Epstein obtuvo un poder notarial completo sobre las cuentas y bienes de Wexner, una confianza que hoy es objeto de escrutinio en el Congreso.

Durante la audiencia, Wexner afirmó que:

Nunca tuvo conocimiento de los crímenes de Epstein ni presenció abusos o actividades ilegales.

Epstein lo "engañó" y "estafó" a él y a su familia, según sus propias palabras.

Cortó la relación con Epstein en 2007, antes de que el financiero fuera arrestado y condenado por delitos sexuales.

No cree haber cometido ningún delito y asegura que no tiene nada que ocultar.

Declaraciones fuertes y tensas en el Congreso

La comparecencia de Wexner no ha sido tranquila:

El empresario se describió como "ingenuo" e "insensato" por confiar en Epstein.

Ha insistido en que no vio nunca comportamientos criminales ni sabía de las actividades de tráfico que luego se le imputaron a Epstein.

Políticos demócratas han expresado incredulidad ante estas afirmaciones y cuestionan la profundidad de esa ignorancia, dado el largo tiempo que duró la relación financiera.

El magnate incluso mencionó que Epstein llegó a malversar grandes sumas de dinero de su familia, afirmando que esa fue la razón principal por la que puso fin a su relación con él.

Una polémica que aviva sospechas del público

La audiencia y las revelaciones han desencadenado reacciones diversas:

Algunos críticos afirman que la relación financiera fue demasiado estrecha como para que Wexner no haya sabido nada de las actividades de Epstein.

Para muchos, el caso no es solo sobre dinero: también se cuestiona cómo un asesor como Epstein pudo obtener tanto poder dentro del imperio de una figura tan influyente.

Grupos de legisladores y activistas exigen transparencia total de todos los archivos relacionados con Epstein y sus conexiones con figuras adineradas y poderosas.

¿Qué sigue para Wexner?

Aunque no se le han presentado cargos penales, el caso ha puesto a Wexner bajo presión política y mediática. La investigación del caso Epstein continúa desvelando conexiones y detalles que podrían extenderse más allá de lo conocido hasta ahora.