Le dona riñón a su suegra pero su novia se fue con toro

Uziel Martínez, un joven de Baja California, dio a conocer por medio de Tik Tok su triste historia de vida, donde afirmo que donó uno de sus riñones a su suegra, para que después su novia lo dejara y se casara con otro.

Uziel Martínez se sometió a los estudios clínicos para saber si podría ser el donante. Tras la entrega de resultados, que le confirmaron que sí así lo decidía, era cuestión de su aprobación para realizar la intervención.

Sin dudarlo, Martínez le donó el riñón a la madre de su amada novia con quien pensaba formar una familia.

Sin embargo, la novia del joven decidió terminar la relación, para después casarse con alguien mas apneas a un mes de haber terminado una relación con el hombre que le salvó la vida a su madre.

¿Y su ex? "Creo que ella también. No tengo nada en contra de ella. Estamos en buenos términos. No somos amigos, pero tampoco nos odiamos", detalló Martínez.

Uziel Martínez mencionó que hizo el video y lo publicó "por hacer un TikTok, pero no pensé que se fuera a salir de control".