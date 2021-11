Un hombre le pide el divorcio a su esposa porque "es fea" sin maquillaje y está cansado de verla desarreglada. Un divorcio en Egipto ha acaparado la atención de medios locales, pues las razones del hombre para separarse de su esposa son "machistas" y están "fuera de lugar".

De acuerdo con el hombre, él no se acostumbra a mirar el aspecto natural de su esposa y, por ello, quiere el divorcio lo antes posible.

Pide el divorcio porque su esposa "es fea" sin maquillaje y al despertar

Un hombre en Egipto le pidió el divorcio a su esposa porque ella "es fea" sin maquillaje. La pareja se conoció en Facebook, pero ahora él se dice decepcionado. El involucrado, que ha preferido mantenerse en anonimato, presentó su petición a la Corte para solicitar un divorcio exprés y así alejarse por fin de la mujer.

Los argumentos dichos por el hombre enuncian que su esposa lo "engañó con sus fotos en las que salía muy guapa". Luego de conocerse en redes sociales, el hombre propuso las primeras citas. En estas, la mujer también lucía con "mucho maquillaje". Finalmente, la pareja decidió casarse y tener una luna de miel de ensueño. A la mañana siguiente , el hombre no quería más que el divorcio.

Resulta que la esposa "era fea" sin maquillaje y con el cabello desarreglado.

"Me sorprendió porque no se parece en nada a la persona que conocí varias veces antes de casarme. Ella me engañó.... después de la boda, vi su verdadero rostro sin maquillaje y se ve fea" ESPOSO.

El Tribunal de Familia de Heliópolis, en Egipto, no ha autorizado el divorcio solicitado por el hombre inconforme con su esposa . No obstante, él argumenta que fue gravemente engañado por la mujer y el divorcio es inevitable.