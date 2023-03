Le piden ser padrino, pagar la fiesta y dar mensualidad hasta los 18 años

Se viralizó en redes el caso de un joven al que le pidieron ser padrino de un bebé al que no conoce; de acuerdo con su relato, es un médico con un consultorio privado que ha trabajado mucho para tener lo que tiene.

"La conozco, pero no somos amigos y me dice hola amigo cómo estás; yo pensé que me iba a invitar a su boda, porque vi que se iba a casar".

"Me dice: me gustaría que fueras el padrino de mi hijo"; aunque en principio no lo tomó mal, cuando la cuestionó sobre las responsabilidades, además de la ropa o el bolo, la mujer le aclaró que tenía que pagar toda la fiesta.

"No conforme con eso me dijo: en mi familia se acostumbra que el padrino de bautizo le tiene que dar una mensualidad al niño hasta cumplir los 18 años".

"Guey, ni a mis sobrinos les doy una mensualidad"; según la mujer, lo escogió a él porque "siempre traía ropa chida, obviamente no te voy a mantener al morro, pues si yo no te lo hice", dijo molesto.

Para finalizar, el joven aclaró que nunca fueron amigos; "fue mi compañera, pero nunca fuimos ni seremos amigos".