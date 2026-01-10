Natanael Cano logra amparo y se libra de arresto en Sonora

Natanael Cano obtuvo un amparo contra su orden de arresto en Sonora, por lo que el cantante estará en libertad provisional mientras finaliza el proceso en su contra.

Un juez oral penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial de Sonora emitió una orden de arresto contra el cantante, pero los abogados de Natanael Cano iniciaron un juicio de amparo para evitar su detención.

Amparo de Natanael Cano

Abogados de Natanael Cano solicitaron el pasado 31 de diciembre un amparo para que el cantante no fuera arrestado; la jueza Yadira Dórame Enríquez lo concedió. Natanael Cano podrá llevar el proceso legal en su contra en libertad hasta que se resuelva su situación legal en una siguiente audiencia.

Motivo de la orden de arresto

Hasta el momento, se desconoce el motivo por el cual Natanael Cano iba a ser detenido o si este proceso está relacionado con el delito de cohecho que sigue vigente en su contra.

Dos años después del incidente, un juez de distrito determinó otorgar la suspensión condicional. Por lo que Natanael Cano solo tuvo que cumplir con algunas medidas otorgadas por el juez.