Pedro Pascal se accidenta durante el rodaje de Avengers: Doomsday

Pedro Pascal se accidenta durante rodaje de Avengers

Revelan accidente durante el rodaje de Avengers: Doomsday del actor Pedro Pascal. ¿Qué le pasó? Esto se sabe.

El actor chileno Pedro Pascal vuelve a las tendencias, tras revelarse que durante el rodaje de la nueva película Marvel, Avengers: Doomsday sufrió un inesperado accidente.

Luego de que el actor escocés, Alan Cumming, quien regresa como Nightcrawler en Avengers: Doomsday, contó en entrevista con Jimmy Kimmel Live! que lastimó a Pedro Pascal.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Accidente en el que Pedro Pascal se lesionó durante la primera escena que rodó junto Alan Cumming, sin embargo, el actor escocés aclaró que fue algo fortuito. "Lo divertido fue que en mi primera escena con Pedro, él se lastimó el cuello y tuvo que irse a casa. Así que ´rompí´ a Pedro".

Alan Cumming

Pues Alan Cumming dijo que el accidente de Pedro Pascal sucedió de la manera más inesperada y sin implicar alguna escena de acción como muchos esperarían ante la trama para la nueva película de Avengers.

Detalles confirmados sobre el accidente

Según Alan Cumming, el accidente de Pedro Pascal durante el rodaje de Avengers pasó durante los preparativos de las escenas, pues mientras se les explicaba, ambos se encontraban calculando los espacio de las tomas en sus actuaciones. Y mientras los actores en sus personajes como Mister Fantastic y Nightcrawler, Pascal y sus brazos extensibles chocaron con la larga que Alan Cumming debe usar, y por lo que terminó por lesionar al actor chileno en el cuello.

Accidente de Pedro Pascal pauso rodaje de Avengers

Tras el inesperado accidente de Pedro Pascal, el actor Alan Cumming contó que esto hizo que las grabaciones de Avengers fueran pausadas.

Pues pese a no ser un accidente aparatoso, Pedro Pascal si tuvo un fuerte dolor de cuello que le derivó a someterse a terapia y hasta tener masajes con ventosas.

Ante el inesperado accidente de Pedro Pascal durante el rodaje de Avengers: Doomsday, Alan Cumming se defendió y dijo de manera graciosa que "yo no estaba peleando, no. Solo estaba siendo yo."