Llega 'TikTok Now' para competir con 'BeReal' ¿Cómo funcionan estas apps?

México.- Durante estas últimas meses, se popularizó en el mundo del entretenimiento una nueva aplicación que viene a romper los estigmas de las redes sociales, y se trata de "BeReal", y al ver el éxito que está teniendo, la app líder del momento, no se podía quedar atrás...

¿De qué tratan estas aplicaciones? Comencemos con "BeReal", esta nueva app, es muy diferente a Facebook, WhatsApp e Instagram, pues los usuarios sólo pueden subir una foto al día, pero, no pueden hacerlo en el momento que ellos quieran, ya que "BeReal" es quien marca la pauta y te dice cuando puedes y debes de compartir la foto con tus seguidores.

Los usuarios no se han librado de vergüenzas, ya que tiene que hacerlo, aunque estén trabajando, limpiando, comiendo, jugando etc., sin excusa alguna.

Como era de esperar se, la competencia no tardía en llegar, pues TikTok acaba de lanzar una nueva función en su aplicación llamada "TikTok Now", la cual es muy parecida a la de BeReal.

Cómo utilizar la función de 'TikTok Now'Es una nueva función que invita a los usuarios de dicha red social a capturar lo que están realizando en ese preciso momento usando la cámara frontal y trasera del dispositivo móvil.

e TikTok Now, después toma foto o un video, posterior revisa que la fotografía o la grabación estén bien, finalmente oprime en la opción de publicar, y listo.

De acuerdo con un usuario especialista en redes sociales, identificado como Carlos Sellami, 'Now' y 'BeReal' tienen un funcionamiento muy parecido, ya que el se dio cuenta al recibir las notificaciones de "Time to BeReal" y "TikTok Now", para publicar la fotografía.

Ambas aplicaciones te avisan que es el momento exacto para subir tu fotografía del día, ingresando al mismo tipo de contenido, es decir, una foto en la que funciona tanto tu cámara frontal como la trasera, sin la oportunidad de agregarle algún efecto o filtro, como están acostumbrados los usuarios de redes sociales.