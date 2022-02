Lleva a su esposo atado con una cuerda a ponerse la vacuna contra el COVID

A través de TikTok un usuario compartió el inusual momento, en el que se mira a una mujer parada con una mano en la cintura mientras que con la otra sostiene la cuerda con la que está amarrado su marido, quien espera su turno sentado en unas sillas y se ve que porta una mascarilla.

En un punto del video la mujer y su esposo cruzan palabras y se miran, sin que se escuche lo que dicen.

En el video se lee el texto: Esposa lleva a hombre amarrado a vacunarse en Rio Largo; rechazaba el medicamento.

Las imágenes fueron grabadas por una mujer que se encontraba en el centro médico. "¡Un hombre amarrado para recibir la vacuna!", exclamaba con sorpresa mientras grababa con su teléfono móvil.

El vídeo ha dado la vuelta al mundo y se ha hecho viral en redes sociales, en donde ha causado polémica y ha dividido opiniones.

Algunas personas apoyan la postura de la mujer con algunos comentarios graciosos, mientras que otros critican la forma en que hizo las cosas obligando a su marido a recibir la vacuna.

"Me parece absolutamente correcto. No viviría bajo el mismo techo con alguien a quien no le importa la vida, mientras yo trato de cuidarme", escribió una internauta.

"Él: ´No voy a ponerme la vacuna´. Ella: ´¿Qué dices? Ya lo verás'", comenta otra.

Otros, sin embargo, cuestionan qué pasaría si la escena fuera al revés y fuera la mujer la que estuviera amarrada.

"Si fuese a la inversa, seguro que nadie se estaría riendo", compartió un usuario.

También hubo quienes defendieron la libertad de decidir. "No le encuentro la gracia a que unas personas obliguen a otras [a vacunarse]", subrayó un internauta.

En Brasil, donde la vacunación no es obligatoria, ya se cuentan más de 695.000 muertes por Covid, y el 70 % de su población ya está completamente inmunizada.