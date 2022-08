"Lo hice por necesidad": maestra de primaria vende "packs" a los papás

Una maestra de primaria fue evidenciada por madres de familia, por vender contenido erótico "no pornográfico"

La docente es madre de 2 hijos y se dijo "indignada", por la postura que asumieron contra ella "sin saber lo que hay detrás; vengo sufriendo hostigamiento de los papás desde hace años, incluso en otra escuela"; la joven de 28 años mencionó: "ahora me atacan por otro lado e investigan lo que hago con mi vida privada fuera del ámbito institucional".

Lautaro, en representación de los padres, la culpó de dar sólo algunas horas de clases durante el ciclo, sin otro objetivo que el de "obtener la titularidad del curso, pedir licencia y no volver más" a la Escuela Normal 30 de Campana.

Ella se defendió de estos señalamientos argumentando que sufre de "agorafobia", trastorno de ansiedad en el que tienes miedo a lugares exteriores.

Para Miguelina el malestar surgió porque un papá compró un pack de ella desnuda; "yo no puedo saber quién es porque no me dice el nombre de quien la compra, supe que después se las pasó a otros padres".

La maestra aseguró que "la necesidad" la orilló a vender fotos y videos; "me frustré, cobraba 50 mil por la titularidad y pagaba 45 mil pesos de alquiler y en 3 días ganó 70 mil pesos".