Lyn May sorprende al convertirse en Chun-Li en comercial de FUD

# ¡Chun-Lyn May! Lyn May sorprende al convertirse en Chun-Li de Street Fighter para un comercial

La vedette mexicana Lyn May sorprendió a las redes sociales al transformarse en "Chun-Lyn May", una versión mexicana de Chun-Li, la popular peleadora de la franquicia de videojuegos Street Fighter. La artista protagoniza un comercial de la marca FUD que combina humor, nostalgia y referencias a los videojuegos clásicos.

Lyn May revive los videojuegos de los años noventa

En el anuncio, la bailarina aparece con el característico traje azul y los dos chongos de Chun-Li. La producción recrea la estética de las antiguas máquinas arcade, con música de videojuegos, efectos visuales y escenas de combate.

Uno de los momentos más llamativos muestra a Lyn May lanzando golpes y patadas hasta romper el parabrisas de un automóvil, en una referencia a los desafíos adicionales de Street Fighter II. Posteriormente, aparece en una versión pixelada, como si formara parte del videojuego original.

La campaña promociona un paquete de pizzas de FUD y cierra con la frase: "Chun-Lyn May ya lo dijo: ¡YA TÁ!".

La vedette comparte su transformación en redes sociales

La propia Lyn May compartió fotografías de su caracterización en Instagram, donde saludó a sus seguidores con el mensaje: "Les saluda su amiga Chun-Lyn May".

La propuesta publicitaria generó comentarios entre los usuarios, quienes destacaron la creatividad de combinar a una figura emblemática del espectáculo mexicano con uno de los personajes femeninos más reconocidos de los videojuegos de pelea.

El comercial llega antes del estreno de Street Fighter

La campaña también aprovecha la expectativa por la nueva película de Street Fighter, cuyo estreno en México está previsto para el jueves 15 de octubre de 2026.

En la cinta, la actriz Callina Liang interpretará a Chun-Li, mientras que Andrew Koji dará vida a Ryu y Noah Centineo encarnará a Ken Masters. La producción busca recuperar elementos visuales y narrativos de los videojuegos clásicos para conectar con los seguidores de distintas generaciones.

Lyn May continúa vigente en la cultura popular

Con una trayectoria de más de cinco décadas en el espectáculo, Lyn May ha participado en cine, televisión y diversos proyectos publicitarios. Su aparición como Chun-Lyn May representa una nueva colaboración que conecta su imagen con las tendencias digitales y la nostalgia de los videojuegos.

El comercial demuestra cómo las marcas recurren a figuras reconocidas del entretenimiento mexicano para crear campañas llamativas y aprovechar acontecimientos de la cultura pop internacional.