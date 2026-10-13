Ricardo Arjona regala automóvil a su taxista Pocho tras años de amistad

El cantante guatemalteco Ricardo Arjona protagonizó un emotivo momento al reencontrarse con Pocho, un taxista mexicano que conoció hace décadas en la Ciudad de México y que, con el paso del tiempo, se convirtió en uno de sus colaboradores más cercanos. Como muestra de agradecimiento por su amistad y años de trabajo, el artista le regaló un automóvil nuevo.

De taxista a colaborador de Ricardo Arjona

La historia entre ambos comenzó cuando Arjona llegó a la capital mexicana y abordó el taxi que conducía Pocho. Aquel encuentro dio inicio a una relación que trascendió el servicio de transporte, pues posteriormente el mexicano se integró al equipo del cantante como escenógrafo.

Durante el reencuentro, el intérprete recordó los años que compartieron trabajando en sus espectáculos. Aunque inicialmente calculó que habían realizado ocho giras juntos, Pocho lo corrigió y le recordó que fueron 12 giras, una cifra que sorprendió al artista por la cantidad de tiempo que habían compartido.

El regalo que conmovió al taxista

El momento más emotivo ocurrió cuando Arjona le pidió a su amigo que mirara hacia una esquina, donde lo esperaba un automóvil nuevo. El cantante le explicó que había decidido hacerle un homenaje por su lealtad y por formar parte de su historia personal y profesional.

Sorprendido, Pocho dudó por unos instantes que el vehículo fuera realmente suyo, hasta que el artista le confirmó que se trataba de un regalo. El encuentro estuvo acompañado de abrazos, risas y muestras de cariño.

Durante la conversación, el mexicano también recordó que Arjona le había obsequiado anteriormente una escenografía, material que logró aprovechar para obtener ingresos. El cantante se mostró sorprendido y agradecido al conocer la manera en que su antiguo colaborador había sacado provecho de aquel regalo.

La historia detrás de "Historia de taxi"

El reencuentro también recordó la relación de Ricardo Arjona con la Ciudad de México y las experiencias que marcaron sus primeros años en el país. La historia de Pocho está vinculada con los recuerdos del cantante sobre los taxistas mexicanos y la inspiración detrás de su conocida canción Historia de taxi.

El artista compartió el encuentro en redes sociales con el mensaje: "Otra historia de taxi. Quizás la más bella. Cosas que pasan", provocando reacciones entre sus seguidores, quienes destacaron el gesto de gratitud hacia una persona que lo acompañó durante una parte importante de su trayectoria.

La historia se convirtió en un ejemplo de amistad y reconocimiento, al demostrar que, incluso después de alcanzar el éxito internacional, Arjona mantiene presente a quienes formaron parte de sus primeros pasos en México.