Mary Carmen Rodríguez denuncia agresiones de Alberto del Río en San Luis Potosí

La historia de Mary Carmen Rodríguez Lucero parecía, hasta hace poco, lejos del escándalo. Deportista, madre y amante del ciclismo de alto rendimiento, su vida transcurría entre competencias, entrenamientos y momentos familiares compartidos en redes sociales. Pero en cuestión de horas, su nombre pasó del anonimato relativo a ocupar titulares en todo México.

Una vida marcada por el deporte

Mary Carmen no es una figura del espectáculo tradicional. Es originaria de San Luis Potosí y ha destacado en el ciclismo competitivo, participando en eventos como el Gran Premio Potosí y competencias internacionales tipo Gran Fondo, donde incluso ha logrado posiciones destacadas dentro de su categoría.

En sus redes sociales proyectaba disciplina, constancia y una vida equilibrada: entrenamientos exigentes, viajes y su faceta como madre de dos hijos. Nada parecía anticipar que su historia daría un giro tan abrupto.

El romance con "El Patrón"

Su relación con el luchador Alberto del Río comenzó a hacerse pública en 2024, cuando ambos empezaron a compartir fotografías juntos. Viajes, celebraciones y muestras de afecto construyeron una imagen de pareja sólida ante el público.

Para muchos seguidores, Mary Carmen representaba una nueva etapa en la vida del luchador, marcada —aparentemente— por estabilidad tras años de polémicas.

La denuncia que lo cambió todo

El 6 de abril de 2026, esa narrativa se rompió. Mary Carmen realizó una llamada de emergencia denunciando presuntas agresiones físicas y verbales.

Cuando las autoridades llegaron al domicilio, encontraron indicios visibles de violencia, incluyendo lesiones en rostro y brazos, lo que derivó en la detención inmediata del luchador.

El caso no solo provocó impacto por la gravedad de los hechos, sino porque colocó a Mary Carmen en el centro de la conversación pública, ya no como atleta, sino como denunciante.

Señales previas y silencio

Uno de los aspectos más inquietantes del caso es que, según reportes, no sería la primera vez que se vivía una situación de tensión. Semanas antes, Mary Carmen habría enviado un mensaje pidiendo ayuda, aunque posteriormente intentó minimizar lo ocurrido.

Este detalle ha abierto un debate sobre los ciclos de violencia y las dificultades que enfrentan muchas víctimas para denunciar de manera definitiva.

Más allá del escándalo

La historia de Mary Carmen Rodríguez no solo es relevante por su vínculo con una figura pública, sino porque refleja una realidad más amplia: la violencia de género puede ocurrir en cualquier entorno, incluso en relaciones que, desde fuera, parecen estables.

Hoy, mientras el caso sigue en proceso, su nombre ya no solo está ligado al deporte o a una relación mediática, sino a una denuncia que ha generado conversación nacional.