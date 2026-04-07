Morat anuncia su regreso a México con el YEM World Tour 2026

La banda colombiana Morat está lista para reconquistar México. Con su esperado YEM World Tour 2026, el grupo volverá a los escenarios del país con una serie de conciertos que ya están generando emoción entre sus fans.

Y no es para menos: cada vez que Morat pisa tierras mexicanas, los boletos vuelan.

Una gira global que hará escala en México

El YEM World Tour será una gira internacional que recorrerá América Latina, Estados Unidos y Europa entre 2026 y 2027, consolidando a Morat como una de las bandas pop más importantes en español.

México, como era de esperarse, es una de sus paradas clave debido a la enorme base de fans que han construido en el país.

Fechas y ciudades confirmadas en México

Aunque el tour incluye varias ciudades, estas son algunas de las presentaciones más destacadas:

27 de marzo de 2026 – Monterrey (Parque Fundidora)

6 y 7 de noviembre de 2026 – Ciudad de México (Palacio de los Deportes)

20 de noviembre de 2026 – Guadalajara (Arena VFG)

Además, se espera que se anuncien más fechas o incluso shows adicionales, ya que la demanda suele superar la oferta.

Boletos: lo que debes saber

Los boletos estarán disponibles principalmente a través de plataformas como Ticketmaster, con etapas de venta típicas:

- Preventas exclusivas (bancos o fans)

- Venta general días después

- Posibilidad de paquetes especiales (acceso VIP, transporte o lounges)

En giras pasadas, los precios han variado bastante dependiendo de la zona, desde accesibles hasta experiencias premium.

Consejo: si quieres ir, prepárate desde la preventa... porque suelen agotarse rápido.

¿Qué canciones podrás escuchar?

Morat llega con un repertorio lleno de éxitos que ya son himnos generacionales, como:

- Cómo te atreves

- A dónde vamos

- 506

- Faltas tú

Además, el tour está ligado a su nueva etapa musical, por lo que también incluirán canciones recientes.

¿Por qué este tour es tan esperado?

El regreso de Morat no es cualquier gira:

- Vienen de llenar estadios en Latinoamérica

- Han logrado sold outs en cuestión de horas

- México es uno de sus públicos más fieles

Cada concierto se convierte en una experiencia colectiva donde miles de fans cantan cada canción de principio a fin.

El Morat YEM World Tour 2026 en México promete ser uno de los eventos musicales más importantes del año. Con varias ciudades confirmadas, nuevas canciones y una producción cada vez más ambiciosa, todo apunta a que será una gira inolvidable.