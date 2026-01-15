Mattel presenta la primera Barbie autista para fomentar la inclusión

Mattel dio un paso significativo en su estrategia de inclusión al presentar la primera Barbie con autismo, una muñeca concebida no sólo como un juguete, sino como una herramienta educativa y social. El proyecto fue desarrollado durante un año y medio en colaboración con la Autistic Self Advocacy Network (ASAN), organización integrada por personas autistas que participaron activamente en cada fase del diseño.

Lejos de los estereotipos, la nueva Barbie incorpora rasgos que reflejan experiencias reales de la comunidad neurodivergente. Uno de los elementos más visibles es su mirada ligeramente desviada, una decisión intencional para normalizar la falta de contacto visual directo, característica común en muchas personas autistas y que con frecuencia es interpretada de manera errónea como desinterés o distracción.

La muñeca también cuenta con articulaciones más flexibles en codos y muñecas, lo que permite simular movimientos repetitivos conocidos como stimming. Estos gestos, como el aleteo de manos, son mecanismos fundamentales de autorregulación emocional y sensorial, y su inclusión busca validar comportamientos cotidianos que suelen ser incomprendidos o estigmatizados.

Entre los accesorios destaca una tableta que representa sistemas de Comunicación Aumentativa y Alternativa, una herramienta clave para visibilizar que no todas las personas se comunican mediante el habla verbal. A ello se suman audífonos con cancelación de ruido, diseñados para ilustrar la hipersensibilidad auditiva y la necesidad de protección frente a entornos sonoros intensos, así como un fidget spinner funcional que favorece la concentración y el manejo de la ansiedad.

El vestuario también fue cuidadosamente pensado. El vestido de corte en A, holgado y confeccionado con tela fluida, responde a la defensividad táctil que presentan muchos niños autistas, para quienes ciertas costuras o prendas ajustadas pueden resultar incómodas o dolorosas. Los zapatos de suela plana, por su parte, ofrecen mayor estabilidad, considerando que algunas personas dentro del espectro enfrentan retos relacionados con el equilibrio y la coordinación motora.

Con este lanzamiento, Mattel refuerza una estrategia sostenida de inclusión en su línea de muñecas, desarrollada en colaboración con organizaciones especializadas.

En años recientes, la empresa ha presentado modelos que representan diversas condiciones médicas y discapacidades, como la Barbie con Diabetes Tipo 1 lanzada en 2025, que incorpora un monitor de glucosa y una bomba de insulina; la Barbie con discapacidad visual presentada en 2024, diseñada con bastón blanco y lentes oscuros en coordinación con fundaciones especializadas; y la Barbie con Síndrome de Down, introducida en 2023, que se convirtió en una de las más exitosas de la colección por su representación cuidadosa y fiel de esta condición.