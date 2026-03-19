Marcela Mistral cierra capítulo con Karely Ruiz tras su pelea y llama a frenar ataques

Marcela Mistral puso fin a su rivalidad con Karely Ruiz luego del enfrentamiento que protagonizaron en el evento Ring Royale, donde la conductora se llevó la victoria. Tras el combate, envió un mensaje en el que destacó el desempeño de su contrincante y pidió detener las críticas en su contra.

La pelea en Monterrey

El encuentro, realizado el pasado 15 de marzo, marcó la pelea estelar de la primera edición del evento. A pesar de que Karely Ruiz contaba con experiencia previa en este tipo de combates, la preparación de Mistral fue determinante para obtener el triunfo y quedarse con el cinturón.

Días después del enfrentamiento, la conductora compartió un mensaje en redes sociales en el que calificó a su oponente como una "guerrera" y reconoció su esfuerzo tanto en el ring como en los entrenamientos. Asimismo, solicitó a sus seguidores poner fin a las burlas y ataques dirigidos hacia la modelo, enfatizando que la competencia quedó en el pasado.

Reconocimiento y reconciliación

En su mensaje, Mistral también expresó buenos deseos para Karely Ruiz y subrayó que lo ocurrido forma parte del ámbito deportivo, dejando claro que la rivalidad entre ambas ha llegado a su fin.

Por su parte, la influencer regiomontana respondió agradeciendo el reconocimiento y ofreció disculpas por comentarios anteriores. Además, propuso dejar atrás cualquier conflicto, apostando por un nuevo comienzo sin diferencias entre ambas.