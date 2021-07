Mesero recibe siete pesos de propina, clientes gastaron más de 2 mil pesos

Trending

En redes sociales se vuelve viral la imagen del recibo y las dos monedas que dejaron los comensales en el restaurante "Ta Carbón" de Puebla

Puebla.- Un mesero del restaurante "Ta Carbón" que se localiza en San Andrés Cholula, Puebla, recibió de propina siete pesos, a pesar de que los comensales pagaron una cuenta superior a los dos mil pesos. La exhibición del ticket de consumo y las dos monedas, una de cinco y otra de dos pesos se volvió viral en redes sociales, pues los clientes pagaron más por el IVA de consumo: 302 pesos.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) no obliga a nadie a dejar propina a los meseros en los establecimientos, pero se ha convertido en una costumbre dejar entre el 10 o el 15% del total de la cuenta por el servicio prestado por el mesero.

El 3 de junio pasado, en otro caso viral, Sandra "G" denunció en Facebook haber sido "víctima de una estafa" en un restaurante del "Mirador del Zócalo" porque, tras consumir alimentos, le cobraron la propina y "hoss" (bienvenida al cliente) y "cover" (acceso) por persona.

#NosComparten | ?? Mesero Poblano exhibe a comensales, por pagar una cuenta de $2,193 y dejarle $7.00 pesos de propina en el restaurante @tacarbon ubicado en Cholula????? pic.twitter.com/2uTLEMh9fv — Rupi Reportero (@RupiReportero_) July 1, 2021

.

Las reacciones en redes

Por el primer caso, el del mesero de Puebla, un usuario comentó: "Para empezar pasó en Puebla, seguido los precios de la comida ya deben incluir la propina no!? (sic) Aun así, cuenta mucho la atención del mesero, yo lo mínimo que dejo de propina son 20 pesos y mira que como en puras fondas y tacos".

Una más señaló: "Me van a decir tacaña, les deben pagar un sueldo, porque la cuenta a veces asusta y todavía dar propinas, no".

"Si la propina no es una obligación, aunque poco, pero todo es bueno estamos en una pandemia, esa es mi opinión", escribió otro.

Alguien más consideró una lástima no saber "quienes son esos codos mezquinos repugnantes. No hubieran dejado nada, por lo menos no hubiera sido una burla", señaló.