Disputa legal: Daddy Yankee acusa a Mireddys González de desviar regalías

La disputa por regalías llevó a Daddy Yankee a demandar a su exesposa y a Raphy Pina.

Daddy Yankee tiene una nueva demanda contra Mireddys González que ahora involucra a Raphy Pina y más personas por tergiversar sus regalías en canciones.

¿Qué ocurrió?

La batalla legal entre Daddy Yankee, de 49 años, y su exesposa Mireddys González continúa, ya que el cantante interpondría una demanda por regalías, aunque no es la única implicada.

La nueva demanda de Daddy Yankee a Mireddys González, de 50 años, involucra a Raphy Pina y a más de tres personas.

Daddy Yankee demanda a Mireddys González por regalías. El cantante interpuso una nueva demanda contra su exesposa, donde la acusa de desviar recursos en sus regalías. Según información de Molusco TV, Daddy Yankee presentó la demanda asegurando que su ex se apropió "ilegalmente" de los derechos de autor que le correspondían.

La evidencia incluye al menos 75 correos electrónicos que indican que desde 2015 Mireddys González, junto con otras personas, entre ellas Raphy Pina, manipularon documentos para tergiversar las regalías obtenidas. "Insertar fraudulentamente el nombre de Pina como coautor de canciones icónicas".

Se estima que estas acciones involucran millones en regalías, además de intervenir ilegalmente en los registros de la Oficina Federal de Copyright. La participación específica de Mireddys González en el acto ilegal implicó coordinar la empresa donde Raphy Pina llevó a cabo las acciones en más de una ocasión. "Mireddys [González] actuó como coordinadora administrativa de la empresa, preparando repetidamente asignaciones que, falsamente, inflaron las acciones de Pina y redujeron las participaciones de los demandantes".

Asimismo, se señala que Daddy Yankee no estaba al tanto de las acciones en las que su exesposa "transmitió los registros fraudulentos".

¿Quiénes más están involucrados en la disputa legal?

El conflicto entre Daddy Yankee y Mireddys González involucra a Raphy Pina y a las siguientes personas:

- Edwin Prado

- Andrés Coll

- Los Magnífikos

- World Music Latino Corp

- Pina Records

- Prendi Publishing Trust

- Gasolina Publishing

- Mafer Music Publishing

- John Doe

- Jane Doe

Por otro lado, la demanda contra Raphy Pina incluye "intimidación, coerción y actos de violencia" contra los artistas, donde se colocó como coautor de sus canciones. Hasta el momento se desconoce si Daddy Yankee sería el único en demandarlos o qué otros artistas presentaron la acción legal.