Motivo de consulta médica: "La pateó un chaneque anoche"

Tremenda sorpresa se llevó tanto la trabajadora social, como la enfermera e incluso el médico familiar de una unidad de medicina preventiva del Instituto Mexicano del Seguro Social cuando una derechohabiente del IMSS acudió a consultar y al externar el motivo de su visita, la señora de más de 60 años externo, "Me pateó un chaneque anoche".

Circula en redes sociales, la fotografía publicada por el usuario de Twitter @Crossfitosaurio, con la leyenda "Si no le tomo foto no me lo van a creer jajajaja" y en la gráfica se puede aprecia la mano de una trabajadora social sosteniendo una Cartilla Nacional de Salud, con un papel en la parte superior como referencia sobre el motivo de la consulta y la presión arterial de la paciente.

El papelito señala: "La pateo un chaneque". Con este antecedente, el médico familiar atenderá a la mujer de la que se desconocen sus generales y solo se sabe que es mayor de 60 años por el tipo del carnet de la cartilla Nacional de Salud.

La foto en cuestión con más de mil 900 retweets, ha sido citada en más de 600 veces y ha recibido más de 22 mil 500 me gusta, sumando en total unas 25 mil reacciones a la cómica publicación.

Desde luego, queda la duda de lo fidedigno del asunto, pero el tuitero escribió en una respuesta "Sí sí sé que son chaneques wey, así lo escribió mi enfermera, se sobreentiende".

¿Qué es un chaneque?

Para la mitología mexica, a los duendes se les conocía como "ohuican chaneque", una expresión náhuatl que se traduce en "los habitantes de los lugares peligrosos". Eran considerados deidades que protegían la naturaleza, como los ríos, lagos, bosques, animales y selvas. Estos protectores de la naturaleza están bajo el mando de Chane, un dios del agua y de la tierra que vive en el mundo subterráneo.

Los chaneques han sido descritos de varias maneras. Algunos expertos mencionan que estos dioses eran representados como seres bajitos de estatura (medían no más de un metro de altura), con el cuerpo deforme, los pies al revés, sin la oreja izquierda y con la cara de anciano.