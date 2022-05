Mujer se enamora de un avión Boeing 737 de juguete

Una mujer de Alemania llamada Sara Rodo, asegura estar enamorada de un Boeing 737, pues asegura de una persona "Objectum Sexual" por lo cual, es atraída sentimentalmente a objetos inanimados.

"Me he sentido atraída por los objetos desde que era adolescente; lo noté por primera vez cuando tenía 14 años", dijo. "Antes del avión, estaba en el ICE 3, que es un tren expreso", afirma.

"También tuve dos relaciones con hombres porque no estaba segura de cuál era mi verdadera sexualidad, pero pronto me di cuenta de que no puedo sentir estas cosas románticas por las personas. Ahora sé que mi sexualidad es objetofilia y me mantengo al margen eso", dijo Sara.

La joven de Alemania afirma estar enamorada del avión, tanto que su hogar está lleno de réplicas del mismo, incluso tiene un avión de tamaño humano con el cual tiene sexo regularmente.

"Mi avión se llama ´Dicki´ y ocupa casi toda mi cama. Me encanta todo de él, pero especialmente su rostro, sus alas y su motor, son tan sexys para mí", explicó.

Ella dijo: "Sentí amor de inmediato y solo quiero estar con él todo el tiempo; me hace la persona más feliz". También vuelo muy a menudo para simplemente sentirlo y escucharlo".

Aunque algunas personas no entiendan su peculiar amor, dice que tiene el apoyo de sus amigos más cercanos, quienes la aceptan a ella y a su pareja tal cual son.