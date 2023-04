Mujer vive con 1,100 gatos tras su divorcio

Sin duda alguna, tener una mascota puede ser una gran compañía para no sentirse sólo y de alguna forma compartirle todo el amor.

En esta ocasión, en un programa de televisión una mujer de en Estados Unidos de nombre Lynea Lattanzio, se tomó muy en serio la compañía de sus mascotas.

De acuerdo con la información, la señora aseguró que vive con 1,100 gatos y todo inició desde que se divorció, ya que empezó a rescatar a todos los gatos.

Así mismo, indicó que prefiere tener muchos gatos en vez de un hombre, pues disfruta más de sus queridas mascotas.

"Estoy en el top de la lista de señoras excéntricas con gatos. No creo que exista nadie que haya vivido con 28 mil gatos", explicó para una televisora.

Por su parte, reveló que tuvo que cambiarse de casa, vender sus pertenencias personales y gastar parte de su dinero de jubilación para cubrir los gastos de los felinos.

No obstante, hizo un santuario sin jaulas en California, llamado "The Cat House on the Kings", donde se encargan de rescatar a los gatitos que se encuentran abandonados.

Finalmente, confesó que la llaman como "la loca de los gatos", sin embargo, no le molesta ese apodo, debido a que los gatitos le han cambiado la vida.