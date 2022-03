Multimillonario de 51 se casará con una chica de 21; no creía en el amor

El empresario es famoso por crear el sitio web SeekingArrangement, diseñado para conectar a mujeres jóvenes con "sugar daddies" dispuestos a pagar lujos y carreras universitarias a cambio de citas y de relaciones que en algo se parezcan al "amor". Pues ahora el multimillonario de 51 años se casará con una chica de 21, a pesar de que llegó a declarar que el amor era "cosa de pobres".

Poco después de su cumpleaños número 50, Wade recibió un mensaje de Dana Rosewall, una estudiante de economía de 21 años que tenía un perfil en SeekingArrangement. Wade había pasado su cumpleaños solo, en el verano de 2020, mientras la pandemia de COVID-19 se propagaba por el orbe.

Según un reporte de The Mirror, Dana y Wade hablaron durante cuatro horas y al día siguiente él voló a Orlando para conocerla. "Ella me dijo que me mostraría lo que realmente es el amor", declaró el empresario millonario. "Estaba persiguiendo la riqueza, el éxito y las mujeres en los lugares equivocados. Pero era profundamente infeliz", aseguró. "Una vez que comencé a cavar hacia adentro, fue un abismo. Dana me ha demostrado que el amor verdadero requiere comprensión, compasión y entrega con buenas intenciones", dijo Wade.