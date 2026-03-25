Netflix aumenta precios en 2026 y ajusta sus planes en México

La plataforma de streaming Netflix anunció un incremento en los precios de sus planes de suscripción en México, el cual comenzará a aplicarse a partir de abril de 2026, de manera gradual según la fecha de facturación de cada usuario.

De acuerdo con la información disponible, algunos clientes ya han recibido notificaciones por correo electrónico donde se confirma la actualización de tarifas. En ciertos casos, el ajuste se verá reflejado desde el 19 de abril, aunque no será simultáneo para todos.

Detalles sobre el aumento de precios en Netflix México

El aumento oscilará entre 20 y 40 pesos mensuales, dependiendo del tipo de suscripción. Los precios quedarían de la siguiente manera:

- Plan estándar con anuncios: de 119 a 139 pesos al mes

- Plan estándar sin anuncios: de 249 a 269 pesos mensuales

- Plan premium: de 329 a 369 pesos al mes

Motivos detrás del incremento en tarifas de Netflix

La empresa explicó que este ajuste responde a una actualización en su oferta de contenido. Esto incluirá la llegada de nuevas series y películas, además de un total de 74 estrenos programados para abril.

Impacto del aumento de precios en los suscriptores de Netflix

Con este cambio, Netflix busca reforzar su catálogo y ofrecer una experiencia más amplia a sus suscriptores.