Bill Cosby condenado a pagar 19 millones por agresión en California

Más de medio siglo después de los hechos, la justicia finalmente alcanzó a Bill Cosby. Un jurado en California determinó que el actor deberá pagar más de 19 millones de dólares a una mujer que lo acusó de agresión sexual ocurrida en 1972, en uno de los casos más impactantes ligados al movimiento contra los abusos en la industria del entretenimiento.

La víctima, identificada como Donna Motsinger, relató que conoció al comediante cuando trabajaba como camarera. Con el paso del tiempo, Cosby la invitó a uno de sus espectáculos, sin que ella imaginara que ese encuentro cambiaría su vida para siempre.

Una noche que terminó en silencio... y décadas de lucha

Según el testimonio presentado en el juicio, Cosby le ofreció vino y una pastilla que ella creyó era una simple aspirina. Poco después, comenzó a perder el conocimiento. Lo siguiente que recuerda es haber despertado en su casa, vestida únicamente con ropa interior, convencida de que había sido drogada y agredida.

Durante años, su historia quedó en la sombra. No fue sino hasta décadas después —impulsada por el contexto social y legal— que decidió llevar el caso ante la justicia.

El veredicto: dinero, pero también reconocimiento

El jurado concluyó que Cosby fue responsable de agresión sexual, otorgando una indemnización que supera los 19 millones de dólares por daños y sufrimiento emocional.

Para Motsinger, sin embargo, el dinero no es lo más importante. Tras escuchar el fallo, aseguró que lo esencial era que finalmente le creyeran y que el actor rindiera cuentas. Después de 54 años, dijo, siente que por fin obtuvo una forma de justicia.

Un caso que revive el pasado de Cosby

Este no es un hecho aislado. Durante años, más de 60 mujeres han acusado a Cosby de conductas similares, lo que llevó a su caída pública tras haber sido una de las figuras más queridas de la televisión estadounidense.

El comediante, hoy de 88 años, ha negado consistentemente las acusaciones y sostiene que las relaciones fueron consensuadas. Además, su defensa ha anunciado que apelará la decisión del jurado.

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Más allá del veredicto

El caso no solo representa una victoria legal individual, sino también un símbolo del cambio social: demuestra que, incluso décadas después, las víctimas pueden encontrar justicia.

Aunque ninguna sentencia puede borrar el pasado, este fallo envía un mensaje claro: el tiempo no necesariamente silencia la verdad.