Novia cancela su boda porque su novio no se sabe las tablas de multiplicar

Sin duda alguna son muchos los motivos por los que las personas pudiera cancelar su matrimonio.

Por ello, ahora se viralizó una mujer que decidió no casarse por qué su novio no paso una prueba de matemáticas.

Viral

Según IANS a través de The Tribune, una mujer dejó a su novio en el altar después de que él no logró decir la tabla del dos de multiplicar.

La mujer, de quien no se reveló su nombre, le preguntó a su prometido una prueba rápida de matemáticas. Hecho que la hizo cambiar de parecer en su boda y afirmó que no podía casarse con una persona que no supiera matemáticas básicas.

Cabe destacar que no es la primera vez que sucede esto, ya que otra novia india en 2015 abandonó a su novio después de que este último también fallara en un examen de matemáticas.