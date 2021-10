Novios llegan a su boda flotando en olla en medio de inundación

Cuando las inundaciones azotaron el sur de India, parecía que una joven pareja no iba a poder celebrar su boda, pero los novios consiguieron llegar al templo flotando por las calles inundadas en una gigantesca olla metálica.

La pareja, identificada por los medios de comunicación locales como trabajadores sanitarios de la ciudad de Alappuzha, en el estado de Kerala, en el sur de India, pudo verse sonriendo y saludando con sus ropas ceremoniales, mientras dos hombres vadeaban las aguas a la altura de la cadera para llevar la olla hasta el templo.

Las lluvias caídas en Kerala han provocado inundaciones repentinas y desprendimientos de tierra en varias zonas, causando la muerte de al menos 22 personas.

Kerala sufrió en 2018 sus peores inundaciones en un siglo, que causaron la muerte de al menos 400 personas y el desplazamiento de otras 200 mil.

So this couple from Alappuzha district in Kerala used a large cooking vessel to wade through the flood water to get to their wedding venue. Even the wedding venue was flooded, but fortunately they managed to get married without missing the muhurtham time :) pic.twitter.com/mqldzgKIkd