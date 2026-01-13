Nuevo adelanto de Avengers: Doomsday revela participación de Tenoch Huerta

Marvel Studios presentó un nuevo adelanto de Avengers: Doomsday que rápidamente se convirtió en tema de conversación entre los seguidores de la franquicia. El material fue difundido a través de la plataforma X y corresponde al cuarto avance oficial de la esperada película.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la presencia del actor mexicano Tenoch Huerta, cuya participación ha generado debate y expectativa. Los fanáticos han comenzado a examinar cada detalle del avance para intentar descifrar el papel que interpretará y cómo influirá en el desarrollo de la historia.

¿Qué reflexiona Shuri sobre el liderazgo?

En el adelanto también destaca Shuri, personaje encarnado por Letitia Wright, quien reflexiona sobre el verdadero significado del liderazgo y la responsabilidad hacia su pueblo. Mientras se escuchan sus palabras, aparecen en escena Namor y M´Baku, una combinación que no pasó inadvertida.

¿Cómo se integran Talokan y Wakanda en el conflicto?

Estas imágenes han sido interpretadas como una señal de que Talokan y Wakanda tendrán una intervención relevante en el conflicto central contra Doctor Doom. El avance cierra con una aparición que sorprendió a muchos: "La Mole", el reconocido miembro de Los 4 Fantásticos, se integra por primera vez junto a los protagonistas principales del Universo Cinematográfico de Marvel.