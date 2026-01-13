BTS regresa a México con tres conciertos en CDMX en mayo de 2026

¡Es oficial! BTS regresa a México con 3 fechas en concierto, pero solo para la CDMX, al menos de momento.

Al fin, el anuncio oficial de BTS con su World Tour 2026 se ha revelado, confirmando el regreso de la boyband surcoreana a México con 3 fechas en concierto para la CDMX.

Fechas y detalles de los conciertos

Con ello, los detalles de fechas, boletos y sede para ver en concierto a RM, Jin, Suga, j-hope, Jimin, V y JungKook de BTS en CDMX hasta el momento son:

Fechas: 7, 9 y 10 de mayo 2026

Sede: Sin revelarse (se dice será el Estadio GNP Seguros)

Preventa: Sin fechas (se dice será el 20 de enero 2026)

Precio de boletos: Aún sin costos