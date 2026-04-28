Tragedia en Brasil: Un trabajador muere en montaje del show de Shakira

Muere trabajador del equipo de Shakira durante montaje de concierto en Brasil

Ensombrecido quedó el ambiente previo al inicio del show de Shakira en Brasil como parte del evento Todo Mundo no Rio, luego de que un hombre que formaba parte del equipo de la colombiana muriera aplastado durante la instalación del escenario.

Será este sábado cuando el espectáculo de "la Loba" suba al escenario con su repertorio musical.

De acuerdo con reportes de medios internacionales, un trabajador de la construcción que ayudaba con el montaje del concierto de Shakira en Brasil falleció en un trágico accidente, según confirmaron los organizadores del evento.

Accidente en Brasil durante montaje del concierto

En un comunicado publicado en Instagram, traducido del portugués original, el evento Todo Mundo no Rio informó: "Los organizadores del evento confirman que un accidente ocurrido este domingo por la tarde (26 de abril) le costó la vida a un profesional que trabajaba en el montaje de las estructuras para el espectáculo", se lee en la publicación.

El comunicado continuó: "Los servicios de emergencia brindaron atención inicial en el lugar y se llamó inmediatamente a los bomberos para trasladar al paciente. Lamentablemente, el trabajador falleció en el hospital", explica el comunicado.

Reacciones y apoyo a la familia

"En este momento, brindamos todo nuestro apoyo, consuelo y solidaridad a la empresa responsable, a su equipo y a la familia de la víctima", concluyó.