Ovnis: Estados Unidos no puede explicar 143 avistamientos desde 2004

Estados Unidos no descarta ni afirma que los ovnis se traten de extraterrestres.

México.- Estados Unidos emitió un reporte sobre avistamientos de Objetos Voladores No Identificados (Ovnis) e indicó que para el total de 144 avistamientos, sólo uno tiene explicación. El Pentágono emitió el reporte, donde no se descarta ni se concluye que los ovnis vistos sean extraterrestres.

Esto luego de que el Congreso de Estados Unidos exigiera al Pentágono el informe de los avistamientos de ovnis por parte de militares del país, luego de darse a conocer muchos casos de objetos que se movían de forma errática en el suelo. La petición llevó a que el Pentágono conformara un equipo especial para examinar todos los informes del ejército de Estados Unidos, con el fin de explicar los avistamientos de ovnis de parte de pilotos.

La tarea buscaba detectar, analizar y catalogar dichos avistamientos de ovnis y recabar información sobre los fenómenos experimentados por los pilotos del ejército de Estados Unidos.

Avistamiento de ovnis en Estados Unidos

El informe indica que gran parte de los 144 avistamientos de ovnis se dieron en los últimos 2 años (2019 a 2021). Esto porque Estados Unidos estandarizó las notificaciones. Sin embargo, el Pentágono explicó que en 143 de los casos no hay información suficiente para atribuir los incidentes a alguna justificación coherente para los avistamientos.

El Pentágono también acotó que no hay indicios claros de explicaciones no terrestres, pero no descartó esta teoría. La agencia expuso que los ovnis podrían tener más de una explicación. Entre estas sería que son objetos de China o Rusia, fenómenos del clima o programas clasificados de entidades de Estados Unidos.

El único caso identificado fue el de un globo desinflado.

En el informe se detalló que los ovnis suponen un problema para la seguridad de vuelo y la seguridad nacional. Por ende se buscarán formas de aumentar la recopilación de informes con fondos adicionales