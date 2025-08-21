Declaraciones de Paco Álvarez sobre la situación en RBD

Paco Álvarez rompe el silencio y habla sobre Dulce María en medio de la polémica en RBD

Luego de que Andrés Tovar, esposo de Maite Perroni, denunciara públicamente supuestos abusos y malos tratos dentro del grupo RBD durante la gira Soy Rebelde Tour, Paco Álvarez, esposo de Dulce María, ofreció su postura respecto a la creciente tensión entre los exintegrantes de la agrupación.

Álvarez, cineasta y pareja de la cantante de 39 años, aseguró que prefiere mantenerse al margen de cualquier conflicto, pero defendió la integridad de su esposa al señalar que Dulce María no ha tenido actitudes negativas dentro del grupo. "Yo soy una persona de paz. No me gusta el conflicto, no tengo problemas con nadie. Y Dulce menos. Ella siempre ha buscado sumar, siempre piensa en positivo", comentó.

Aunque evitó hablar directamente sobre las acusaciones de Tovar —quien aseguró que Maite Perroni fue víctima de abusos y anomalías durante la gira—, Álvarez destacó que Dulce María se ha enfocado en conservar los buenos recuerdos con sus compañeros, evitando caer en polémicas o confrontaciones.

La declaración surge en medio de una profunda fractura dentro de RBD, provocada por el escándalo de fraude que involucra a su exmánager, Guillermo Rosas, acusado de irregularidades en el manejo de las ganancias del Soy Rebelde Tour. Este conflicto ha dejado al grupo dividido, con distintas versiones y posturas entre los integrantes.

Hasta el momento, Dulce María no ha ofrecido una declaración directa sobre la situación, pero a través de su esposo queda clara su intención de mantenerse alejada de disputas públicas y enfocada en lo positivo que vivió durante el reencuentro de la icónica banda.