Estreno en septiembre: Merlina arrasa en Netflix con cifras récord

Merlina' arrasa nuevamente: segunda temporada suma más de 29 millones de vistas en Netflix

El fenómeno global de Merlina no da señales de detenerse. A tres años del estreno de su primera entrega, la serie protagonizada por Jenna Ortega ha regresado con fuerza, y su segunda temporada ya domina las listas de popularidad en Netflix.

Según cifras compartidas por la plataforma y reportadas por Variety, la primera parte de esta segunda temporada acumuló 29.1 millones de visualizaciones, colocándose como la serie más vista por segunda semana consecutiva. Además, logró posicionarse en el Top 10 en todos los países donde Netflix lleva estadísticas, liderando en 88 de ellos, incluyendo México.

Éxito sostenido para la serie y su protagonista

Jenna Ortega no solo regresa en el papel principal, sino también como coproductora de esta nueva entrega. Su participación tanto frente como detrás de cámaras ha sido clave en el renovado impulso de la serie, que mantiene a los fans enganchados por su tono oscuro, estilo gótico y narrativa fresca.

Incluso la primera temporada, lanzada en 2022, ha vuelto a capturar la atención de la audiencia, registrando 7.4 millones de vistas esta semana y colocándose en el tercer lugar del ranking global, con presencia en 92 países.

Más por venir: nuevos episodios en septiembre

La segunda parte de esta temporada está programada para estrenarse el próximo 3 de septiembre, con cuatro nuevos episodios que, según analistas, podrían disparar aún más las cifras de audiencia y consolidar el título como uno de los mayores éxitos recientes del servicio de streaming.

Mientras tanto, la película animada KPop Demon Hunters también ha retomado impulso en la plataforma, aunque Merlina sigue dominando el escenario global del entretenimiento digital.