Padre entrega a su hijo por violar a la hija de su pareja

Un padre se ganó el respeto luego de que, a pesar de lo difícil para su persona, entregara a su hijo, luego de que le contara que quería escapar hacia Argentina para evitar ser capturado tras abusar sexualmente de la hija de su pareja.

Así mismo, se dio a conocer que los hechos se llevaron a cabo el pasado 25 de agosto en la zona Villa Armonía, en calle Los Sauces, de la capital boliviana, donde el violador, de 28 años de edad, terminó detenido por elementos de la Policía de Bolivia, gracias a la ayuda del padre, a quien había acudido para solicitarle dinero para huir a Argentina.

Según trascendió por parte del dolido padre, él quería irse a Argentina, "porque está mi hija; le he llamado a los efectivos policiales, me duele, pero qué voy a hacer yo, que muera, pero yo le he dicho ya".

El padre se armó de valor y enfrentó a su hijo, reteniéndolo por ser un agresor sexual y para que los elementos de la policía pudieran aprehenderlo y ponerlo tras las rejas.

Además, el padre declaró que "no puede estar (libre), yo tengo yernos, cinco hijos, de ellos tres mujeres, nietos; qué ejemplo voy a dar, qué voy a hacer yo, que sufra donde sea".

Vale referir que la tía de la niña la encontró desangrándose en la cocina junto al hombre, por lo que llamó a su hermana, madre de la menor y pareja del agresor, para entre las dos retener al violador, sin embargo, logró escapar por la ventana de un baño en un segundo piso.

En tanto, la pequeña tuvo que ser hospitalizada de emergencia, mientras que su médico tuvo que someterla a una cirugía reconstructiva, debido a que sufrió desgarres en sus partes íntimas.

Finalmente, el hombre fue capturado y puesto a la disposición de un Juez Tercero de Anticorrupción de Violencia contra la Mujer de La Paz, en donde se le estableció prisión preventiva por seis meses para el agresor.