Pasajera enloquece en pleno vuelo y la acusan de estar 'poseída'

Una pasajera sufrió una crisis durante su vuelo, causando que los viajeros se mostraran sorprendidos y asustados.

Los hechos se reportaron en un vuelo Frontier Airlines de Houston a Denver. Ahí la mujer experimentó un extraño ataque de nervios, incluso hubo quienes señalaron que estaba poseída.

El video fue compartido en redes sociales y ahí se aprecia el momento en que la pasajera comienza a gritar, mientras personal del avión intenta ayudarla.

"Deja de tirar de mi brazo", grita la mujer mientras insulta a las personas que están tratando de apoyarla.

En la grabación también se observa a un hombre que intercambia unas palabras con un integrante de la tripulación antes de que la mujer empiece a trepar por las filas de asientos.

"Deja de bloquearme", grita la mujer.

Una de las pasajeras señala que la actitud de la mujer es porque "tiene un demonio real que quiere matar a todos y cada uno de ustedes, incluidos los miembros de su familia".

"¡Esa no es ella, está poseída!", ¡necesita ayuda!, si no tienes una relación con Jesucristo, te sugiero que la busques", exclama.

Según medios estadounidenses, la mujer comienza a entonar un himno religioso con la intención de calmar a la persona.

El video concluye con un policía al interior del avión, intentando saber lo qué pasa y evitar un nuevo escándalo.

Mujer sufre crisis en avión y dice que todos morirán

El pasado mes de julio una mujer exigió frenéticamente bajarse de un avión al afirmar que alguien en la parte trasera de la aeronave "no era real" y que todos iban a morir si despegaban.

Las imágenes compartidas en TikTok mostraban a una mujer aparentemente angustiada a bordo de un vuelo de American Airlines que partía del aeropuerto de Dallas, Fort Worth.

"Les estoy diciendo que me voy a la m** y hay una razón por la que me voy a la m** y todos pueden creerlo o no creerlo.

"No me importa un c**, pero les digo ahora mismo que ese sujeto de allá atrás NO es real", agregó.