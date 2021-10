Perrita y hombre se hacen inseparables tras ataque: "Ella me mordió, yo le pague con amor"

En Twitter la historia de cómo un hombre y su perrita se conocieron y se volvieron amigos se está haciendo viral.

Y es que la perrita callejera, asustada de los humanos, cuando conoció al hombre lo mordió; sin embargo, él decidió seguirla cuidando.

¿Cómo se acercó a la perrita callejera?

Jorge Jaime Martínez, @JorgeJa37438463 en Twitter, compartió la historia de cómo con tiempo y amor logró acercarse a una perrita callejera.

De acuerdo con el animalista, a pesar de que la perrita en un principio lo mordió provocándole heridas profundas y moretones, él no se rindió ni molestó con ella.

"Ella me mordió, yo le pague con amor y hoy la alimento a diario ellos no son malos" JORGE JAIME, @JORGEJA37438463 Y es que señaló que los animales no son malos, simplemente aprenden a defenderse después de sufrido maltratos en la calle. Por lo cual, él siguió buscando a la perrita para ofrecerle comida y cariño hasta que logró ganarse su confianza. Actualmente, señaló el señor, la perrita corre feliz hacia el cada vez que lo ve, sensación que dijo "vale más que la mordida". Sobre su historia, dijo querer darla a conocer para crear consciencia

en las personas, y pedirles

no maltraten

a los animales quienes "en la calle tiene que luchar por su vida".

"A veces en la calle tiene que luchar por su vida hoy solo me ve y corre hacia mí y eso vale más que una mordida" JORGE JAIME MARTÍNEZ, @JORGEJA37438463

Amistad entre la perrita y el usuario se hace viral

La publicación, en la cual Jorge Jaime Martínez añadió un collage con fotografías de la perrita, en donde esta incluso le lame la cara, rápidamente se hizo viral en redes sociales.

Actualmente la historia de la perrita y Jorge Jaime Martínez cuenta con más de 25 mil retweets, 263 mil me gusta y cientos de comentarios los cuales resaltan la bondad del señor.

Y es que esta no es la única historia que tiene el señor cuidando y rescatando animales callejeros, pues incluso señaló en los comentarios, tiene un canal en YouTube donde las comparte.