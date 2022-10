Perrito acompaña a su dueño a vender tamales en su scooter

En un video que se a vuelto viral, podemos darnos cuenta de que el perro es el mejor amigo del hombre, pues en el video se observa al pequeño perro acompañar a un hombre encima de su scooter.

"Me muero, que bonito, le compro todos los tamales aunque no me gusten", "Tqm perrito que vende tamales con su dueño", "Ese perrito trabaja más que muchas personas, jajaja. Qué bonito", fueron algunos comentarios.

Un #perrito causó sensación por montar un scooter mientras acompañaba a su dueño a vender tamales. ?? pic.twitter.com/HkBhgoGfcE — Genaro Rodríguez ? (@tynocows) October 16, 2022

En el video se puede observar como un perro de alguna raza pequeña, se mantiene quieto sobre un scooter, el cual, está amarrado a un triciclo de un hombre, el cual, sería un vendedor de tamales por la gran olla que tiene en su vehículo.