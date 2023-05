Perro ladrón le lleva pollo entero hurtado a su dueña

Un mujer denunció el robo de su perro llamado Quinoa, pues esta llegó a la puerta de su casa con un pollo entero, esta llegó orgullosa de su hurto.

Pensando en que había realizado una gran acción, el lomito fue feliz hasta la puerta de casa a presumir el botín, sin imaginarse que le esperaba un regaño por robar la comida del vecino.

#Viral #SeAfanoElPolloDeLaVecina ? sonido original - Crónica @cronica ¡LO MÁS TIERNO! Siempre se ha dicho que el perro es el mejor amigo del hombre, y si no, al menos puede sacarle unas carcajadas con sus ocurrencias. Una cibernauta compartió un video que se ha vuelto viral en la plataforma de Instagram, donde muestra la audaz hazaña de su mascota, la cual no pudo resistir el hambre y se robó el pollo de su vecina. En el clip se puede apreciar cómo la mujer regaña a su perrito por robar el pollo y traerlo a casa. "¿A quién le robaste el pollo? Ahora tengo que recorrer el barrio preguntando de quién es el pollo", le dice la joven a su mascota, mientras el can la mira con cara de arrepentimiento. #Perrito

"¿A quién le afanaste ese pollo?, alguien que está por hacer asado", pregunta la dueña, mientras el perrito mueve la cola mostrando felicidad.

"No me estés achinando los ojos, nos van a echar del barrio. Se está haciendo la tonta, se está riendo. Ahora yo tengo que recorrer el barrio preguntando de quién es el pollo. No me miras porque sabes lo que hiciste", dice la dueña.

Este video presuntamente grabado en Argentina, se a viralizado en Tiktok.