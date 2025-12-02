Mascotas disfrutan de Zootopia 2 en cines de China

La tierna iniciativa en China: cines permitieron la entrada de mascotas por el estreno de Zootopia 2. El éxito de Zootopia 2 ha sido imparable, tanto que en una tierna iniciativa en China, cines permitieron la entrada de nada más ni menos que de las mascotas por el estreno de la película de Disney.

En video, se puede ver cómo cinéfilos de China han podido disfrutar del estreno de Zootopia 2 en salas de cine en compañía de sus mascotas, incluyendo palomitas y refresco.

Mascotas que disfrutaron de Zootopia 2 en salas de cine y que hasta bailaron con ayuda de sus dueños, los temas de la película para entrar en el ambiente del cine, gracias a esta tierna iniciativa en China.

Reacciones a la iniciativa de cines en China

La tierna iniciativa en China con mascotas en el cine por el estreno de Zootopia 2 ha generado varias reacciones, tanto positivas como negativas.

Pese a que en su mayoría, los internautas han celebrado que cines de China abrieran sus salas para poder asistir con sus mascotas al estreno de Zootopia 2, hubo quienes se quejaron. Pese a esto, también hubo quien defendió la tierna iniciativa de cines en China, al expresar que esta actividad que permitió a mascotas ver el estreno de Zootopia 2 puede ser estimulante para los animalitos.

Detalles sobre la entrada de mascotas a los cines

Ejemplo de ello, son los videos que se pueden ver en redes sociales, en las que mascotas prestan atención a la televisión y han dejado momentos inolvidables sobre la interacción de estas.