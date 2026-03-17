Tom Holland anuncia estreno del tráiler de Spider-Man: Brand New Day y anticipa filtraciones globales

El actor Tom Holland confirmó que el primer tráiler de la película Spider-Man: Brand New Day será estrenado oficialmente el miércoles 18 de marzo, desatando la emoción entre seguidores del universo arácnido.

¿Cuándo se estrena el tráiler de Spider-Man?

Previo a su lanzamiento, el intérprete reveló una dinámica especial para este martes 17 de marzo, en la que aficionados de distintas partes del mundo compartirán fragmentos e imágenes del avance. Esta estrategia permitirá que los fans participen activamente en la difusión del contenido, generando expectativa antes del estreno completo.

Detalles sobre la nueva película

Las primeras pistas ya han comenzado a circular, mostrando referencias directas a los cómics originales del personaje creado por Stan Lee. En esta nueva entrega, el héroe aparecerá con un enfoque más cercano a sus raíces, dejando atrás la tecnología proporcionada por Tony Stark.

Tras meses de espera y de reportes sobre el rodaje en Nueva York, la nueva película promete presentar una versión más clásica de Spider-Man, lo que ha incrementado el entusiasmo entre los seguidores de Marvel.



