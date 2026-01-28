Fallece Kozo Shioya, voz de Majin Buu en Dragon Ball

¿Quién fue Kozo Shioya? Voz de Majin Buu en japonés

Kozo Shioya, voz de Majin Buu en japonés, murió a los 70 años de edad.

Kozo Shioya, la voz original en japonés de Majin Buu en Dragon Ball Z, ha muerto a los 70 años de edad; por lo que te daremos detalles de quién fue como:

¿Quién era Kozo Shioya, actor de doblaje de Majin Buu?

¿Qué edad tenía Kozo Shioya, actor de doblaje de Majin Buu?

¿Kozo Shioya, actor de doblaje de Majin Buu tenía esposa?

¿Qué signo zodiacal era Kozo Shioya, actor de doblaje de Majin Buu?

¿Kozo Shioya, actor de doblaje de Majin Buu tenía hijos?

¿Qué estudió Kozo Shioya, actor de doblaje de Majin Buu?

¿En qué trabajó Kozo Shioya, actor de doblaje de Majin Buu?

¿Quién era Kozo Shioya, actor de doblaje de Majin Buu?

Kozo Shioya era un veterano y respetado seiyu o actor de voz japonés, quien era mejor conocido por darle voz al personaje de Majin Buu en el anime de Dragon Ball Z, GT, Kai y Super.

Nacido en la Prefectura de Kagoshima, Kozo Shioya era mundialmente reconocido por su rango vocal, siendo capaz de interpretar personajes cómicos, grotescos o heroicos. También dio voz a personajes como Guldo de las Fuerzas Especiales Ginyu de Dragon Ball Z y a Papadon en One Piece.

¿Qué edad tenía Kozo Shioya, actor de doblaje de Majin Buu?

Kozo Shioya murió a la edad de 70 años el pasado 20 de enero de 2026, pues nació el 18 de agosto de 1955.

¿Kozo Shioya, actor de doblaje de Majin Buu tenía esposa?

No hay información pública sobre si Kozo Shioya, actor de doblaje de Majin Buu estuvo casado o si tenía esposa.

¿Qué signo zodiacal era Kozo Shioya, actor de doblaje de Majin Buu?

Al haber nacido un 18 de agosto, Kozo Shioya pertenecía al signo zodiacal Leo, un signo de fuego que se asocia con:

La creatividad

El drama

Una personalidad vibrante

Mucha energía y carisma

Entusiasmo

¿Kozo Shioya, actor de doblaje de Majin Buu tenía hijos?

No existe información pública disponible y verificada sobre si Kozo Shioya tenía hijos. Aunque se sabe que Kozo Shioya era hermano, del también actor de voz Yoku Shioya.

¿Qué estudió Kozo Shioya, actor de doblaje de Majin Buu?

De acuerdo a varias biografías, se señala que Shioya se formó en la Universidad de Nihon, en la Facultad de Artes, dentro del departamento de Cine. Esta formación académica fue fundamental dentro de su carrera de doblaje para desarrollar sus habilidades de actuación, permitiéndole construir personajes con profundidad psicológica desde el guion más allá de solo "hacer voces".

¿En qué trabajó Kozo Shioya, actor de doblaje de Majin Buu?

Además de Majin Buu en la saga de Dragon Ball, Kozo Shioya trabajó dentro de la industria del anime y de los videojuegos, prestando su voz a varios personajes icónicos como:

One Piece

Naruto

Nintama Rantaro

Dynasty Warriors

Casi todos los videojuegos de Dragon Ball

Kozo Shioya, además de ser seiyu -como se les conoce a los actores de doblaje en Japón-, también trabajó como actor y narrador en Japón durante décadas.

Kozo Shioya, actor de doblaje de Majin Buu muere a los 70 años de edad

Tal y como se dio a conocer, Kozo Shioya, actor de doblaje de Majin Buu en Dragon Ball Z, murió a los 70 años de edad el pasado 20 de enero del 2026. No obstante, la noticia de su muerte fue recientemente anunciada por la productora Aoni Production en donde reveló también que el funeral de Shioya se celebró solo en compañía de su familia, respetando su deseo.

La muerte de Kozo Shioya es un duro golpe a la industria del doblaje en Japón y del anime en general, en donde varios fans y usuarios en redes sociales ya han comenzado a rendirle tributo a la icónica voz de Majin Buu, uno de los personajes de Dragon Ball Z más queridos por el fandom.