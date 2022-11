Qatar Airways le niegan viaje en avión a modelo por ser obesa

La modelo Juliana Nehme, aseguró por medio de sus redes sociales que la aerolínea, Qatar Airways, le negó un vuelo a Doha debido a tener obesidad.

La modelo aseguró que esta tuvo que pagar extra a la aerolínea para que estos tuvieran que ajustar su asiento para poder resistir el viaje. Además señaló que lo han querido devolver su equipaje.

"Ella dijo que no puedo abordar porque soy demasiado gorda", comentó.

"Me están negando el derecho a viajar... Estoy desesperada, ayúdenme, no quieren que me embarque por gorda", comentó la modelo en su Instagram.

La modelo permanece en Líbano y exige a las autoridades locales que tomen cartas en el asunto, sin contar que ahora tiene gastos extra de "hotel y alimentos".