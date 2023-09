¿Qué es la orinoterapia? Tratamiento para no envejecer

México. - El actor Sebastián Ligarde, fue criticado por médicos luego de que revelara su secreto para no envejecer y seguir viéndose joven.

En redes sociales, circulan videos en los que Sebastián confiesa que usa el método de la orinoterapia, para rejuvenecer unos años.

El mexicano aseguró que él sigue viéndose joven debido a dicho tratamiento, el cual consiste en ponerse su propia orina en la piel del rostro y darse masajes.

"No hay filtros, no hay una sola cirugía, lo pueden comprobar yo o tengo cortes en mi cara, no me pongo bótox, lo único que uso en mi cara es un poquito de mi primer pipí de la mañana, eso es todo", mencionó.

Además, le recomendó a sus seguidores ponerse dos gotas de orina debajo de la lengua cuando estén enfermos, debido a que, según el actor, ayuda a reforzar el sistema inmunológico.

"Ahora, si llegas a estar enfermo, refuerza mucho el sistema inmunológico, ponerte dos gotitas debajo de la lengua, eso es todo", añadió.

Aquí te explicamos qué es la orinoterapia, su uso, beneficios y los riesgos de implementarla.

¿Qué es y en qué consiste la orinoterapia?

Aún no está comprobado científicamente que este tratamiento sirva eficazmente, además, no solo consta en que la pipí sea aplicada en la piel, sino que también, en algunas ocasiones, la persona la beba.

Hace muchos años, en la antigua roma, utilizaban este tratamiento para banquearse los dientes y para no hacerse viejos.

¿Cuáles son los beneficios de la orinoterapia?

Según John W. Armstrong, quien fundó y creó de la Terapia de Orina, con este tratamiento se pueden disminuir y quitar los dolores de muela, y también sirve para sanar las picaduras de bichos.

Fue en 1918 que el naturópata inició a tratar a personas con este método, y años después, publicó un libro que se llama "El agua de la vida: Un tratado sobre la terapia de orina", mismo que se hizo famoso.

¿Cuáles son los riesgos de beber orina?

Médicos profesionales no recomiendan beber orina, debido a que este desecho del cuerpo puede dejar bacterias, y la persona podría llegar a sufrir alguna infección.

Incluso, algunos especialistas señalan que el tomar pipí no hidrata el cuerpo, ya que esta contiene sales, las cuales solo harán que se salga del cuerpo el agua.