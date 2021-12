¿Qué significa doblar en el blackjack??

El Blackjack es uno de los juegos de cartas más populares que existen en la actualidad. Millones de personas se divierten no solo en una mesa sino también ahora a través de una computadora o celular. Este juego tiene que ver mucho con la estrategia y en esta nota vamos a explicar lo que significa doblar en Blackjack. Además, uno de los sitios más confiables para jugar es Betfair casino online.

Mucho se habla de que se puede contar las cartas en el Blackjack, incluso hasta se han hecho películas sobre eso. Un equipo de MIT que iba a los casinos para desplegar sus propias estrategias y ganarle al casino. Lo cierto es que dentro del juego hay varias acciones que se pueden tomar y dar mucho rédito. Una de las que no se habla tanto es la de doblar la apuesta.

¿Qué es doblar la apuesta?

En el Blackjack no se necesita solamente suerte sino que también hay que tener mucha habilidad, saber leer los momentos importantes. Para aumentar las ganancias una gran opción es la de doblar. Esto significa multiplicar por dos la apuesta original que está haciendo. Por ejemplo, si en dicha mano ha puesto 100 dólares, pasará a apostar el doble: 200 dólares.

Si uno decide hacer eso, debe saber que solamente recibirá una carta más de parte del dealer o croupier. También hay que tener en cuenta que si se tiene Blackjack, es decir 21, ya no se puede doblar. Tampoco en el caso de que se le haya puesto seguro a la jugada. Donde sí se puede doblar es cuando se tiene una mano dividida. Es decir, le salen dos figuras que valen 10 cada uno y decide abrir jugadas. En ese caso sí se puede hacer.

¿Cuándo es el momento perfecto para doblar?

Lo vital es tener la lectura correcta para saber cuándo hacerlo. Por ejemplo, si se tiene dos cartas que sumadas dan 11, hay una alta probabilidad de que la tercera carta que se solicite tenga un valor de 10, por lo que sería Blackjack. Según algunos datos recogidos, hay casi un 54% de posibilidades de terminar con una mano fuerte que tenga un valor de 18 o superior. Además, poco más del 30% de chances de acabar con un 21.

Otra buena mano para doblar es cuando se tiene diez. Así sea dos cincos, eso no importa. Claro, siempre hay que pensar en algunas excepciones. No sería conveniente si el dealer tiene un diez boca arriba o un As, por lo que tiene chances de conseguir 21. Pero también hay que pensar en otros escenarios. Digamos que entre sus dos cartas, suman 9. Vale la pena doblar si es que la carta que se puede ver del croupier es de tres a seis. Porque de esa manera es más probable que tenga que pedir otra carta y se pase del 21.

Volviendo a los escenarios donde no es una buena idea doblar, si uno tiene una mano que suma más de 11, es mejor no hacerlo. Las probabilidades de pasarse de 21, lo que se conoce en el argot del juego como ´volar´, van a ser mayores que las chances de poder conseguir entre 18 y 21. Por otro lado, si entre las dos cartas el valor es menor de 9, tampoco es recomendable doblar.

Ahora que los juegos de azar se han democratizado, hay muchas más opciones de divertirse en un casino. No importa si es uno físico u online, las posibilidades de probar nuevas experiencias y aprender algunos trucos, como el cómo doblar en el Blackjack, es parte de la magia. Así que si piensa en juegos de cartas, ya aprendió una nueva estrategia ganadora para el 21.