Que son los "teléfonos celulares tontos" y por qué hay mucha gente comprándolos

Robin West, de 17 años, es una rareza entre sus compañeros: no tiene un teléfono inteligente.

En lugar de hacer scroll por aplicaciones como TikTok o Instagram durante el día, esta joven utiliza el llamado "teléfono tonto".

Son teléfonos básicos, con una funcionalidad muy limitada en comparación con un iPhone, por ejemplo. Por lo general, solo pueden hacer y recibir llamadas y enviar mensajes de texto.

Si hay suerte, sirven para escuchar la radio y tomar fotos muy básicas, pero definitivamente no se conectan a internet ni a las aplicaciones.

Estos dispositivos son similares a algunos de los primeros teléfonos que la gente compraba a finales de la década de 1990.

La decisión de West de deshacerse de su antiguo teléfono inteligente hace dos años fue un impulso del momento.

Mientras buscaba un teléfono de reemplazo en una tienda de segunda mano, se sintió atraída por el precio bajo de un "teléfono ladrillo".

Su móvil actual, de la firma francesa MobiWire, le costó casi US$9. Como no dispone de la funcionalidad de un teléfono inteligente, no tiene que preocuparse por una costosa factura mensual de datos.

"No me di cuenta de cuánto se apoderaba de mi vida el teléfono inteligente hasta que compré un ladrillo", asegura.

La joven londinense no cree que vuelva a comprar otro teléfono inteligente. "Estoy contenta con mi ladrillo, no creo que me limite. Definitivamente soy más proactiva".

Un nuevo impulso

Los "teléfonos tontos" están viviendo un renacimiento. Las búsquedas en Google sobre estos aparatos aumentaron un 89% entre 2018 y 2021, según un informe de la firma de software SEMrush.

Aunque las cifras de ventas son difíciles de obtener, un informe señala que las compras globales de "teléfonos tontos" debieron alcanzar los mil millones de unidades el año pasado, frente a los 400 millones de 2019.

Esto se compara con las ventas mundiales de 1,400 millones de teléfonos inteligentes el año pasado, luego de una disminución del 12,5% en 2020.

Mientras tanto, un estudio de 2021 realizado por el grupo de contabilidad Deloitte indica que 1 de cada 10 usuarios de teléfonos móviles en Reino Unido tenía uno de estos aparatos.

"Parece que la moda, la nostalgia y su aparición en los videos de TikTok tienen un papel que desempeñar en el resurgimiento de los teléfonos tontos", dice Ernest Doku, experto en móviles del portal de comparación de precios Uswitch.com.

"Muchos de nosotros tuvimos un ´teléfono tonto´ como nuestro primer móvil, por lo que es natural que sintamos nostalgia por esos clásicos".

Doku dice que fue el relanzamiento en 2017 del teléfono Nokia 3310, comercializado por primera vez en 2000 y uno de los móviles más vendidos, lo que realmente propició el renacimiento.

"Nokia impulsó el 3310 como una alternativa asequible en un mundo lleno de móviles de alta especificación".

Agrega que si bien es cierto que estos teléfonos no pueden competir con los últimos modelos premium de Apple y Samsung en lo que respecta al rendimiento o la funcionalidad, "pueden eclipsarlos en áreas igualmente importantes, como la duración de la batería y la durabilidad".

Hace cinco años, el psicólogo Przemek Olejniczak cambió su teléfono inteligente por un Nokia 3310, inicialmente debido a la mayor duración de la batería. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que había otros beneficios.